REPLAY - Aquilino Morelle, ex-conseiller de François Hollande, a été licencié simplement parce qu'il prenait grand soin de ses chaussures. Depuis, il rumine sa vengeance, et sort ces jours-ci un livre à charge contre Hollande. Seul souci pour lui, Hollande n'est pas candidat, et s'en fiche donc comme de sa première teinture.

par Tanguy Pastureau publié le 08/01/2017 à 10:59

Trois ans après avoir été mis au rebut par Hollande tel un slip dans un camp de nudistes, Morelle sort un bouquin, et rejoint le club des pleureuses littéraires, Duflot, Trierweiler, lui, dès que quelqu’un a voulu se plaindre de Françoué, il a fait un livre. En Amazonie, ils ont coupé le dernier arbre afin d’imprimer toutes ces couillonneries, encore un bouquin et il faudra attaquer le stock de ficus chez Jardiland.



Aquilino Morelle était tombé, souvenez-vous, pour s’être fait lustrer le gland des mocassins à l’Élysée, un type venait avec un tube de cirage Kiwi et un chiffon, et les lui frottait dans une pièce vide, chez Bata, c’était considéré comme du X. Outré, Hollande avait dit "Quoi, mais euh, et ma République exemplaire à moi que j’avais dit que je ferai ?", et il l’avait dégagé comme un vigile le ferait avec un type portant un T-shirt de Cheb Khaled à l’entrée d’une soirée identitaire.



C’était avant qu’on réalise que Hollande lui-même passait 23/24h à draguer la gueuse en 2 roues et se faisait couper le tiff par un coiffeur payé 10.000 boules, à côté Morelle a été aussi innocent que le bébé lapin qui ignore que pour l’avoir ses parents ont fait la chose 400 fois en deux semaines.



Morelle, pendant 3 ans, n’a pensé qu’à sa vengeance, 3 ans à cuire des cakes à l’effigie de François Hollande juste pour leur croquer la tête. Donc il écrit son bouquin, aidé par un sorcier vaudou qui ses côtés pique avec une aiguille une peluche de Bob, héros du film Les minions, sosie de Hollande. Là, il se dit "Aquiqui, mon coco, ton livre, c’est un skud, Hollande, ça va le flinguer, il va retourner pleurer sa mère à Tulle". Sauf qu’entre-temps, François Hollande a annoncé qu’il ne présenterait pas.