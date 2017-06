Tanguy Pastureau : Ségolène Royal est en cours de recyclage

publié le 25/06/2017 à 09:00

On est sans nouvelles de Ségolène Royal, car la pauvre n’a pas été prise dans l’équipe de Macron, qu’elle avait ralié à la dernière minute quand l’autre avait passé le 1er tour, de la même manière, elle fait son Loto après le tirage des boules.



Elle a attendu en vain le SMS qui lui dirait "Bravo, tu es nommée", c’est la Jean-Vincent Placé du Poitou. En effet, Macron n’a pris que des inconnus, au nom aussi parlant pour le public que celui de l’inventeur du bondage pour Christine Boutin : Belloubet, Travert, Lecornu, Mézart, Buzyn, à l’oreille on dirait moins un gouvernement qu’un remake de la 7e Compagnie.

Mais pas de Royal, car son nom est lié à celui de Hollande, qui désormais symbolise la loose, au même titre que Waterloo, Faudel ou Coupe du Monde de Foot 2010. À chaque remaniement, elle y croit, il faut dire qu’il y en a un tous les 15 jours, c’est Adecco qui a pris en charge l’Élysée, et à chaque fois, nada, que fiffe et peau de zob, elle n’a rien.



Or elle n’a que 63 ans, et la grosse pêche, ce qui fait qu’ajouté à son melon, rien qu’avec elle on a une corbeille de fruits. Macron s’est donc dit "Bibi, t’es pas juste, t’as recasé Le Drian, le breton sinistre, trouve un truc pour Royal, déjà que t’as pas acheté le calendrier des scouts au motif qu’à leur âge, c’est-à-dire il y a 2 ans, toi t’étais ministre et qu’eux glandent en culotte de peau, allez, fais-là, ta B.A de l’année".



Et c’est sur le point de marcher puisque, selon le Canard Enchainé, Royal serait bientôt nommée ambassadrice des pôles arctique et antarctique, donc deux trucs froids, elle va avoir la vie d’un Croustibat collé au fond du congélo. Elle va s’occuper de tout ce qui est glacé, c’est large, ça va des fesses du pingouin resté trop longtemps assis sur une congère au regard de Martine Aubry quand on lui parle de Valls.



Et ce n’est pas l’unique rumeur d’emploi concernant Ségolène Royal...