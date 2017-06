publié le 24/06/2017 à 09:00

Cette semaine a encore été très agitée politiquement, et il faut vraiment que ça s’arrête parce qu’on est rincés, cette année, on a plus vu les joues de Richard Ferrand que les fesses de Kim Kardashian, ce qui de mon point de vue est dommage.



Là, on se disait : "C'est bon, les députés sont élus, que des bleu-bites de 25 piges qui auraient pu faire élire leur cartable Tann’s si le cartable s’était présenté sous l’étiquette En Marche", on disait "Ça y est, c’est l’été, on file au Cap d’Agde refaire le monde avec Werner et Ursula, un couple d’Allemands aux appareils génitaux rendus mous par la canicule donc inopérants".

Mais rien du tout, car mardi, Sylvie Goulard, ministre de la Défense, arrête avant même d’avoir commencé, elle a bossé 1 mois et 2 jours, c’était pas un job de ministre des armées, c’était sa journée défense et citoyenneté. Goulard est au Modem, le parti de Bayrou, l’homme à tête de melon, qu’on soupçonne d’avoir fait des emplois fictifs, donc elle se dit : "Hou là, ça va se finir à la Fillon, je vais me retrouver dans la Sarthe à moisir dans un manoir humide avec Pénélope qui me coiffe mes sourcils au râteau à feuilles", donc elle se taille.



Bayrou, du coup, ne peut pas rester, ce type est maudit, 14 fois qu’il tente l’Élysée, il se plante, là il mise sur Macron, l’autre est élu, le fait ministre, et il doit partir, c’est le chat noir de Pau, Macron l’a abandonné avant les vacances, il va finir dans une cage à la SPA à gratter sa caisse avec les pattes arrière. Même si vous retirez les bandelettes de la momie de Ramsès 2 en criant "Je suis sûr qu’en fait là-dessous c’est Alain Juppé !", vous êtes moins maudit que Bayrou. C’est le mec avec le moins de bol au monde, si un jour il y a deux avions, que je vois Bayrou monter dans un des deux, je prends l’autre, même s’il va à Kaboul, j’aurais plus de chances de m’en sortir.