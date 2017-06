Tanguy Pastureau : Macron, président atypique des années Photoshop

publié le 24/06/2017 à 10:00

Emmanuel Macron est un président atypique.



C’est un original, il ne fait rien comme les autres, à Mykonos ce serait le seul à conserver son slip et en congés à Ibiza le seul à boire une Tourtel.

Il a fait péter tous nos repères, car comme tous les jeunes il n’a rien à carrer de rien, sous ses allures de trader giscardien, c’est un punk, un déglingos. D’habitude, la photo du gouvernement se fait devant le perron de l’Élysée, lui, mercredi, s’est dit "Que dalle, fuck la normalité, la Ve République, je la prends, je la retourne", et il a collé tous ses sbires dans le jardin, là où Hollande faisait sa sieste quand il faisait beau, c’est-à-dire jamais, il a vécu sous la flotte.



Mieux que ça, il a placé les gens n’importe comment, même une partie de Tétris ratée c’est mieux fait que ça. Hulot, l’écolo qui se coiffe avec un bol à soupe, s’est retrouvé devant, comme si c’était lui le président, avec Mahjoubi qui s’occupe du numérique, et si à un moment un petit stagiaire de 3ème était passé, Macron lui aurait dit "Viens, tu te mets devant Hulot, t’es au top Théo, c’est ton moment". Macron lui est au milieu de l’image, tel le patron d’une start-up lors d’un stage de motivation en Ardèche, sauf que là personne ne trait de chèvre défoncée à la gnôle du bled.



Niveau timing, pareil, on appelle Macron le maître des horloges, c’est le seul président à avoir le surnom d’un personnage qui pourrait être dans Fort Boyard. Dès qu’il doit annoncer qu’il vire un membre du Modem, il prend 1h30 de retard, sur BFM Ruth Elkrief se retrouve à lire les sextos de son mari pour meubler, mais tout le monde dit "C’est génial, c’est Jupiter, quelle maîtrise !", alors qu'en fait Jupiter est en train de faire "Trou trou ce sera toi qui sera ministre" parce qu’il galère à se décider.



De même, il n’y a toujours pas de portrait officiel de Macron, normalement dans les 8 jours, clic clac Kodak c’est dans la boite, mais là, non, ça fait 60 jours qu’il choisit le photographe, l’élu qui va immortaliser la face de Dieu.