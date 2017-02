Ils envoient leurs avions de chasse frôler la Bretagne, ont sans doute eu de l'influence sur les élections américaines, et menacent de pirater la nôtre : les Russes sont partout. Vladimir Poutine, en trois clics de souris, peut faire élire Jacques Cheminade juste pour déconner.

par Tanguy Pastureau publié le 12/02/2017 à 08:50

Les Russes nous font à nouveau peur. C’est le retour aux années 80, on a envie de jouer au Rubix Cube en pensant très fort sous la douche à Valérie Kaprisky. On est dans Rambo III, quand John Rambo va en Afghanistan casser du soviet avec le corps d’Olivier Minne et en hurlant "beeuh", soit le même cri que vous faites parfois, Bernard, et que nous traduisons ici à RTL par "J’ai faim".

Seul souci, là Stallone a 70 piges, il a les pectoraux sous le nombril, et sa femme ne l’appelle plus l’étalon italien mais le poney mort. On est donc seuls face à la Russie de Poutine, ce type dur qui a l’empathie qu’a l’oursin pour le pied du baigneur. Et il est à fond, dans le même état d’excitation qu’une chatte dont le maître a déposé sur la table basse un tract de Mélenchon et qui croit voir son vieux mâle.



Ainsi, jeudi, deux avions russes, des Tupolev 160, c’est comme la voiture de Benzema mais avec des ailes, ont frôlé la Bretagne. On appelle Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, occupé à se chatouiller avec une plume pour voir s’il arrive à rire, ça fait 40 ans qu’il essaye. Le Drian se dit "Dame boudiou, les Russes débarquent sur Brest, dans 3 mois un album de Miossec c’est lui + 80 mecs des Chœurs de l’Armée Rouge en train de beugler en arrière-plan des refrains sur la mélancolie et la fin de vie". Là, il envoie deux Mirage et un Rafale, Le Drian c’est Top Gun sans le sex-appeal, les avions russes font demi-tour.



Mais on a eu chaud, moi j’ai acheté 400 sachets de céréales gourmandes Tipiak en me disant qu’à terme, la Bretagne sera russe, on aura Nolwenn Leroykovski. D’autant que les russes sont soupçonnées de piratage à grande échelle...