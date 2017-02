Depuis des mois, la rumeur enflait et on imaginait Emmanuel Macron profitant de sa jeunesse pour faire vibrer son corps lors d'expériences sensuelles. Hélas, il a révélé en meeting qu'il n'en était rien : il n'est qu'un monogame de plus, qui noie son ennuie en regardant "Thalassa" avec Brigitte devant son assiette de cordons bleus du Père Dodu.

par Tanguy Pastureau publié le 11/02/2017 à 09:40

Cette semaine, Emmanuel Macron a fait taire la rumeur. Ça faisait des mois qu’au café, à la piscine, au sauna, à la chasse au pinson pour l’homme en slip à la pelle, partout, on ne parlait que de son idylle avec Mathieu Gallet, directeur de Radio France, un beau gosse super-glabre, même moi qui suis le dernier hétéro de notre secteur d’activité, j’étais moite en payant ma redevance.

J’étais déçu, je me disais "On est nuls, c’est un mec du service public qui se farcit Macron, nos patrons à nous à RTL sont même pas foutus de draguer Dupont-Aignan sur Tinder ou de griffer le dos de Poutou avec une faucille communiste cerclée de fourrure rose dans le donjon de Kim Jong-un".



La France entière imaginait Gallet planqué sur le balcon de Macron en boxer et T-shirt En Marche parce que Brigitte était rentrée plus tôt que prévu du club Questions pour un Champion. Et finalement, rien, pas d’amant, pas de sexe, les Macron vivent une existence morne, passée à faire des meetings où lui crie "le chômage c’est pas bien" et "l’égalité c’est génial", tandis qu’elle applaudit en se disant "Il a pas un pète de programme, mais foutredieu, il est beau comme un camion".



Il faudra s’y faire, Macron n’est pas Hollande, ce Rocco Siffredi caché derrière sa ressemblance avec René la Taupe, et qui n’a pas pu maîtriser Fifou, le démon du bas-ventre qui vit en lui. Macron a été l’objet d’une rumeur, ce truc qui telle la vessie du senior qui boit de la Jeanlain, enfle, enfle, et enfle encore, avant d’exploser. Et la rumeur, en politique, ce n’est pas nouveau...