Trois meetings en deux jours, tous dans la même ville : le week-end politique se déroule à Lyon. Macron a joué les rockstars au Palais des Sports, Marine Le Pen a fait ses assises debout et Mélenchon va enfin faire bosser son hologramme, ce Mélenchon bis en image de synthèse. Lyon, capitale de la France.

par Tanguy Pastureau publié le 05/02/2017 à 09:40

Tous les regards se portent sur la ville de Lyon, puisque trois candidats à la présidentielle y passent leur week-end, à Noël 2015 ils ont dû avoir une Smartbox séjour de charme et saucisson avec une fin de validité au 28 février. Macron, Marine Le Pen et Mélenchon sont à Lyon, 3 salles 3 ambiances. Rama Yade a voulu y faire elle aussi un meeting, de dispo il ne restait que la réserve du Balto, debout sur les futs de Kanterbrau avec ses 4 fans sur les cartons de sous-bocks.

Hier, Macron, le candidat jeune et dynamique, sorte de prof de fitness mais sans collant moulant, était au palais des sports de Gerland. 8.000 personnes dedans + 8.000 restées dehors à se peler le jonc, pour les calmer Macron a pris le micro au débotté, est sorti et leur a parlé, c’est un showman, le jour où Bono clamse, il rachète U2 et il part faire le kéké sur scène en futal de cuir. Macron a parlé dehors, puis dans la salle, et a failli enchaîner sur l’animation des 15 jours des prix en folie chez Carrefour, en une journée on l’a plus entendu que Zinedine Zidane depuis qu’il est né.



Rayon stars, étaient présents le maire de Lyon, Gérard Collomb, qui selon les gastro-entérologues, aurait dû plutôt être maire de Foix, ainsi que Geneviève de Fontenay, mamie chapeau, c’est donc En Marche mais avec déambulateur.



Autre vedette de la politique à Lyon, Marine Le Pen, qui faisait ses assises, ce que ne fera jamais Debout la France parce que ça n’aurait pas de sens. Geneviève de Fontenay était attendue, puisqu’elle votait Arlette Laguiller et maintenant est pour Macron, donc le FN s’est dit "Dans 20 minutes la mère girouette est chez nous", mais elle n’est pas venue. Marine Le Pen a sorti un programme en 144 points, c’est beaucoup, à titre de comparaison, celui de Philippe Poutou a un point, qui est "tout faire péter". Marine Le Pen reste à Lyon aujourd’hui, et Jean-Luc Mélenchon arrive...