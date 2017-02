Un livre sur la Lanterne, résidence d'état de la République, sort en ce moment, et il met à jour l'histoire de ce bien d'exception avec une belle hauteur sous plafond. De Jospin à Sarkozy jusqu'à Thomas Hollande, ils ont profité d'une ambiance calme et boisée sans avoir besoin de réserver un bungalow à Center Parcs.

par Tanguy Pastureau publié le 12/02/2017 à 09:40

Un livre sort sur la Lanterne, qui date de 1787, c’est Michel Drucker qui a couvert l’inauguration du lieu. La propriété est située à Versailles, et comprend un bâtiment en U, au départ ils avaient pensé à le faire en W, mais les gens rien que pour aller aux WC devaient se taper trois virages et chopaient le mal de mer.

Un jour, le général de Gaulle se balade à Versailles, il croise Stéphane Bern, 7 mois, qui court en couche en criant "Maison, maison !", et il voit la Lanterne. Là il se dit "Nom d’une Croix de Lorraine, je vais y caser le premier ministre, comme ça il sera loin de moi et le temps qu’il fasse le trajet Versailles-Paris en DS, j’aurai le temps de regarder Nounours".



1988, Michel Rocard, alors premier ministre, récupère la Lanterne, et dit "Quel ennui, il y a pas un petit cul qui traîne, si c’est pour avoir une vie de croque-mort, c’est nul, je vais ajouter une piscine +, allez, un court de tennis, on est socialiste ou pas ?" Il appelle Mitterrand qui répond "Je ne peux pas dire non, moi j’ai fait une pyramide, une bibliothèque et une arche à la con". Il a eu la vie d’un castor portugais. Dix ans plus tard, 97, Lionel Jospin passe tous ses week-ends à la Lanterne. Un jour, il plonge dans la piscine en criant de joie puis, réalisant qu’il s’est amusé, se fouette avec des fougères.



2007, Nicolas Sarkozy découvre la Lanterne, qu'il adore, et dit à Fillon, son premier ministre, "Désolé bonhomme, ta maison je la prends"; on a élu un bernard-lhermitte. Fillon, furieux, canalise sa rage en faisant signer 117 contrats de travail à sa femme.



C’est à la Lanterne que Sarkozy et Carla font en 2008 leur dîner de noces, aux amis réunis qui crient "Carla, une chanson !", celle-ci répond "Ben ça y est, je viens de chanter", mais personne n’avait entendu parce qu’au même moment il y avait un chat qui ronronnait à l’étage. François Hollande a ensuite récupéré, à son tour, la Lanterne...