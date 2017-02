Répondez à notre quizz pour savoir quel homme ou quelle femme politique a pu prononcer les 10 citations suivantes.

Crédit : RTLNet / AFP Testez vos connaissances en 10 questions

par Raphaël Bosse-Platière publié le 06/02/2017 à 10:26

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les cinq dernières années ont été marquées par de multiples événements, que les politiques ont évidemment abordé à de nombreuses reprises. Que ce soit dans des interviews à la presse écrite, des passage sur notre antenne ou dans des propos rapportés publiés dans des livres écrits par les journalistes, certaines citations des acteurs et actrices de la vie politique ont attiré notre attention.



Et les sujets à commenter ont été nombreux. À commencer par le quinquennat de François Hollande, qui fut bouleversé par des remaniements, des affaires et autant de rebondissements et de surprises. L'actualité internationale n'est pas en reste, avec le Brexit ou encore les tensions diplomatiques avec la Russie de Vladimir Poutine.



Jouez à notre quizz en répondant à cette question : qui a bien pu dire ça ? Les règles sont simples, il vous suffit de cliquer sur la bonne des trois personnes proposées. Une fois votre réponse donnée, la solution vous sera dévoilée.