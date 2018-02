publié le 06/02/2018 à 11:40

8 euros le paquet de Marlboro au 1er mars prochain. Une hausse de 70 centimes "seulement", contre 1 euro en moyenne chez ses concurrents. Comment expliquer cela ?



"Certaines marques, comme Marlboro, font le calcul suivant : 'OK on va prendre un peu moins de marge sur chaque paquet vendu ; mais en revanche, vu qu'on ne répercute pas intégralement la hausse des taxes, on va vendre plus de paquets'", dit l'économiste Pierre Kopp sur RTL, qui résume leur stratégie par cette formule : "On perd à l'unité, on gagne en quantité".

Ne vont-elles pas perdre de l'argent en baissant leur marge ? "Non, car la baisse des ventes sera moins forte qu'elle ne pourrait l'être. Donc le total de la marge restera constant, voire augmentera un peu", poursuit ce spécialiste du tabac et professeur à l'université Panthéon-Assas.

"En laissant un écart entre les marques les plus chères et des marques d'entrée de gamme, cela permet de s'adresser à l'ensemble des consommateurs", décrypte encore Pierre Kopp.