Près d'un milliard de fumeurs dans le monde en 2015

publié le 07/04/2017 à 12:53

La guerre contre le tabac n'est toujours pas gagnée. Le nombre de fumeurs quotidiens dans le monde a augmenté depuis 1990 et cela en dépit des progrès dans de nombreux pays.



Selon le rapport Global Burden of Diseases, établi par une centaine de scientifiques et publié dans le journal médical The Lancet, une femme sur vingt et un homme sur quatre étaient des fumeurs quotidiens en 2015. Ces chiffres sont en baisse depuis 1990. À l'époque, un homme sur trois et une femme sur douze fumaient tous les jours.

Cependant, en raison de la croissance démographique mondiale, le nombre de fumeurs est tout de même passé de 870 millions en 1990 à 930 millions en 2015. Le nombre de décès a aussi augmenté de 4,7% en 25 ans (6,4 millions de morts en 2015).



Selon Emmanuela Gakidou, professeure à l'Institut de mesure et d'évaluation de la santé à l'Université de Washington, "le tabagisme reste le deuxième facteur de risque de décès précoce et d'invalidité" après l'hypertension artérielle. En effet, le tabagisme provoque un décès sur dix dans le monde, dont la moitié dans seulement quatre pays : la Chine, l'Inde, les États-Unis et la Russie.



D'autres pays ont connu une forte réduction du tabagisme grâce à des campagnes d'éducation, d'avertissements, l'augmentation des taxes et des programmes d'aide à l'arrêt du tabac. Pour exemple, le Brésil est passé, en 25 ans, de 29% de fumeurs quotidiens chez les hommes à 12%.