et AFP

publié le 08/11/2017 à 12:20

D'après la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, il existe bien une crainte autour d'une potentielle tentative de suicide de Salah Abdeslam, le seul membre encore vivant des commandos jihadistes du 13 novembre 2015. L'homme est incarcéré et placé à l'isolement à la prison de Fleury-Mérogis, où il est suivi 24h/24 en vidéo dans sa cellule.



"On fait tout pour la rendre impossible", a indiqué Nicole Belloubet, interrogée sur LCI sur la crainte d'une tentative de suicide du détenu. Salah Abdeslam est mis en examen pour assassinat terroriste, mais pour le moment, il reste muré dans le silence.

Un mutisme que permet la loi, mais qui avait provoqué en 2016 le départ de ses avocats. Il apparaît comme un maillon essentiel dans la préparation et la réalisation des attentats, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Paris et Saint-Denis.

Risque de "dérèglement psychique profond"

"Notre obsession, c'est qu'il puisse être présenté à son procès, c'est cela que nous voulions sauver à tout prix", a expliqué la garde des Sceaux. La date de ce procès en France n'est cependant pas encore fixée.



Concernant un risque que Salah Abdeslam ne "sombre dans un dérèglement psychique profond", Nicole Belloubet a précisé les conditions "d'assouplissement" de sa détention. "Il était placé dans un isolement absolu, c'est-à-dire avec aucun bruit ne lui parvenant de l'extérieur, aucune vision de l'extérieur... 'Assoupli', ça veut simplement dire je crois qu'on a désobturé une fenêtre, rendu un contact, ne serait-ce que d'audition, possible avec le monde extérieur", a-t-elle détaillé.

Un transfert pour son procès à Bruxelles

Pour finir, la garde des Sceaux a affirmé que la France était "en train de vérifier les conditions de sécurité dans lesquelles il peut être accueilli en Belgique, pour voir comment nous pouvons le transférer en Belgique pour qu'il suive son procès qui, en principe, était prévu pour décembre ou janvier".



Salah Abdeslam doit être jugé en Belgique du 18 au 22 décembre pour "tentative d'assassinat dans un contexte terroriste sur plusieurs policiers", après la fusillade à Forest, dans l'agglomération bruxelloise, le 15 mars 2016, trois jours avant son arrestation à Molenbeek, quartier défavorisé de la capitale belge.



C'était dans la surprise générale qu'Abdeslam avait indiqué souhaiter comparaître à ce procès. La Belgique a officiellement demandé à la France qu'il lui soit remis pour être jugé à Bruxelles. La cour d'appel de Paris doit rendre sa réponse sous peu, avant d'étudier les conditions de ce transfert.