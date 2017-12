Comment bien protéger ses plantes de la neige et du froid en hiver ?

publié le 03/12/2017 à 10:11

On va commencer par un brin d’histoire, et tordre le cou à une croyance largement répandue, toutes les montres et horloges ne sont pas Suisses. C’est le cas de ces fameuses horloges à coucou, qui ont vu le jour au sud-est de l’Allemagne, plus précisément dans le petit village de Schönwald, au cœur de la Forêt Noire. Un endroit façonné par les mythes et légendes où les frères Grimm ont puisé l’inspiration pour nombre de leurs contes. Le modèle traditionnel des horloges à coucou s’appelle "pendule à guérite". C’est parce qu’en 1850, c’est un architecte de chemin de fer qui conçoit le premier modèle en s’inspirant de son métier. La maison du coucou, n’est alors pas un chalet, mais une guérite de gare.



L’idée de l’architecte a séduit, mais petit à petit, à la fin du XIXe siècle, les riches familles allemandes s’amusent à faire reproduire leurs maisons et portent un soin particulier à leur coucou. Qui deviennent de véritables œuvres d’art. Le bois utilisé est souvent du tilleul décoré de peinture au pochoir.

Ce sont aujourd’hui de véritables antiquités inaccessibles financièrement. Mais les artisans de la Forêt Noire ont produit depuis plus de 150 ans, de nombreuses horloges qui ont assez bien traversé le temps grâce à un mécanisme robuste. Il faudra surtout être vigilant quant à la qualité de l’étanchéité des soufflets qui permettent au coucou de chanter. Ils ont vieilli et sont souvent percés. Sinon, un coucou se négocie à partir d’une centaine d’euros pour un modèle du milieu du XXe siècle dans un état moyen, mais attention, ça peut monter à plus de mille euros pour des pièces en bon état.



Si vous passez par la ville de Furtwangen, à une centaine de kilomètres de Colmar et de Mulhouse, n’hésitez pas à visiter son musée de l’horlogerie qui recèle une fabuleuse collection d’horloges à coucou. Notamment la première "guérite de garde-barrière" en forme de maisonnette de 1850, qui est considérée comme le modèle originel des horloges à coucou.





Musée de l'horlogerie de Furtwangen

Robert-Gerwig-Platz 1 · D-78120 Furtwangen, Allemagne

Tél. +49 (0) 7723 - 920 2800

Ouvert tous les jours

Visites guidées quotidiennes

Avril - Octobre : 9h - 18h

Visite guidée : 11h et sur rendez-vous

Novembre - Mars : 10h - 17h

Visite guidée : 14h et sur rendez-vous

Entrée 6,00 €

Cuisine : la délicieuse recette d'une purée de pommes de terre

L’idée, c’est déjà d’avoir des patates de la même taille, comme ça elles cuiront uniformément. Démarrage à l’eau froide, avec une feuille de laurier, quelques grains de poivre, et vous ne les pelez surtout pas, vos patates ! Quand l’eau bout, vous la salez fortement, et vous laissez cuire en gros 25 minutes. Pointe du couteau pour vérifier la cuisson, elles doivent être bien tendres, puis vous les pelez quand elles sont un peu moins chaudes, sinon gare aux brûlures.



Ensuite, vous passez les patates pelées au moulin à légumes grille fine, et vous commencez à légèrement dessécher la pulpe de patate sur feu doux. Votre lait est déjà tiédi, votre beurre bien froid, coupé en petits cubes. Et vous travaillez la pulpe de patate, quasiment jusqu’à ce qu’elle forme une boule, puis vous incorporez petit à petit le lait, et le beurre pour finir, en touillant avec vos petits biscoteaux.



On ne vous donne pas de quantités précises sur le beurre et le lait, parce que c’est à vous de les doser en fonction de la texture que vous voulez obtenir, plus ou moins onctueuse, soyeuse, ou un peu plus épaisse. À la fin, rectification, comme on dit, sel, poivre blanc, muscade, et direct à table, parce que la purée, ça se mange de suite et ça ne supporte pas vraiment le réchauffage.

Jardin : bien protéger ses plantes pendant l'hiver

Les végétaux rustiques ne réagissent pas comme nous. Pour eux, l’hiver peut être une saison aussi sympa que le printemps et l’été. Ce sont les températures trop douces, comme nous avons eu il y a deux ans, qui sont problématiques, car elles affolent les plantes qui ne savent plus trop où elles en sont.



Si vous avez fait le choix d’espèces rustiques, vos plantes vont s'engourdir en attendant sagement le retour du printemps. Ces bébés arbustes sont aussi robustes que les adultes. Ils détestent qu’on les emmaillote comme des mauviettes. Laissez-les affronter ces premiers gels, cela forgera leur caractère.



Pour les jeunes rosiers, il y a un risque avec l'hiver, car leur point de greffe, qui est juste au-dessus du sol, est sensible. Buttez la terre autour pour le protéger, vous l’enlèverez au printemps. Vous pourrez replanter à chaque redoux. Faites toutefois attention aux espèces qui gardent leur feuillage en hiver car, même si elles dorment à moitié, elles ont vite soif quand les vents d’Est secs et glacés les déshydratent. Or, leurs racines, encore petites, ont du mal à boire dans la terre prise par le gel. Par grand froid, quand il gèle à mort, aspergez-les d’eau froide. Cette douche glacée ré humidifiera le feuillage. Et tant mieux si l’eau gèle ensuite sur les feuilles, cela servira de couche protectrice.