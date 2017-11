publié le 28/11/2017 à 00:32

Les vacances de fin d'année approchent et les stations de sports d'hiver se préparent à ouvrir leurs portes. Michel Girard, directeur de la communication pour la station de Châtel (Haute-Savoie), et Gilles Vanheule, directeur de l'office du tourisme pour la station des Deux Alpes, en parlent ce lundi 27 novembre au micro de RTL.



Interrogés par Jean-Baptiste Giraud, du site Économie Matin, les deux experts expliquent comment s'assurer que la neige sera présente en assez grande quantité le jour-J. "On sécurise notre domaine avec de la neige de culture, explique l'un. On développe de plus en plus et on modernise nos installations." Gilles Vanheule, de la station des Deux Alpes, explique par ailleurs que la préparation se fait "toute l'année" ; "Dans les stations d'altitude comme les Deux Alpes on a aussi un domaine skiable l'été", rappelle-t-il aussi.

Les deux hommes évoquent également les nouveaux procédés utilisés pour assurer une quantité de neige suffisante : "On prélève de l'eau sur le même bassin versant et on la redonne en fin de saison (…) on la stocke dans des retenues d'altitude", explique Michel Girard. Gilles Vanheule parle quant à lui d'une autre technique, en période de test : "Le réchauffement climatique a créé sur les glaciers une fonte importante et des lacs naturels de fonte se sont créés, et l'idée (…) c'est de se servir de cette eau de fonte, de la réinjecter sur le glacier sous forme de neige pour reconstituer une protection du glacier et créer de la glace à plus ou moins long terme."

Un comparateur de prix pour les lunettes

Depuis ce matin, les porteurs de lunettes peuvent enfin trouver un comparateur de prix sur internet. Ce concept, qui n'existait pas auparavant, s'appelle Sénèque et se trouve à l'adresse seneque.io. C'est la même idée que les comparateurs d'assurances ou d'immobilier. Quentin Vinet nous en parle dans sa Minute Conso.



Le fonctionnement est assez simple. Vous choisissez d'abord votre type de verres : "verres simples" ou "verres progressifs". Ensuite, il est demandé de remplir votre correction pour chaque œil (après un rendez-vous chez l'ophtalmologiste) puis vous choisissez la fourchette de prix pour vos montures et enfin, vous renseignez la part de votre mutuelle. Vous donnez votre e-mail et vous recevez un devis avec les meilleurs prix chez les opticiens proches de chez vous.



Concernant le prix moyen d'une paire de lunettes, les fondateurs du site expliquent que cela peut aller du simple au double. Si on prend des verres progressifs, cela va de 326 euros à 740 euros. C'est généralement chez les opticiens indépendants que l'on paye le plus cher. Une grande étude vient d'être menée auprès de 6.400 opticiens (un peu plus de la moitié). Elle montre que pour une majorité d'assurés, le reste à charge est de 235 euros, avec des inégalités.