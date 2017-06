publié le 21/06/2017 à 06:57

Adieu le printemps, bonjour l'été. C'est donc sous la canicule que démarre officiellement l'été, qui s'étend donc officiellement du 21 juin au 20 septembre prochain. Et ce changement de saison est fêté partout dans le monde alors que cette date marque surtout le "jour le plus long de l'année". Dès demain, la durée d'ensoleillement quotidiennement diminuer et ce jusqu'au solstice d'hiver.



À cette occasion, Google a décidé de mettre à l'honneur le "solstice d''été". Comment définir cela ? Il correspond au moment de l’année où la trajectoire du Soleil, vue de la Terre, atteint son maximum septentrional dans l’hémisphère nord. Ainsi, tous les Français pourront profiter d'une journée à rallonge avec un ensoleillement qui va dépasser les 16 heures partout, ou presque, dans l'Hexagone.

Le solstice d'été est donc bien l'opposé du solstice d'hiver, autrement appelé "jour le plus court". Les solstices ne doivent pas être confondus avec les équinoxes. Ces derniers, qui marquent généralement le passage à l'automne et au printemps, correspondent à la date où le jour et à la nuit ont exactement la même durée.

Google célèbre le solstice d'été 2017 Crédit : Capture d'écran