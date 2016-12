Si les températures hivernales sont déjà arrivées depuis quelques jours dans nos contrées, la saison commence officiellement ce mercredi.

Crédit : SIPANY/SIPA Des femmes courent dans le froid (illustration)

par Anne-Sophie Blot publié le 21/12/2016 à 02:05

Chaque année, le 21 décembre marque l'entrée dans l'hiver, par le biais d'un phénomène astronomique : le solstice. Le phénomène se produit lorsque le soleil vu depuis la Terre atteint son extrême méridional, c'est-à-dire sa position la plus au Sud par rapport à l'horizon. Cette année sur l'hémisphère nord, cela se produira ce mercredi à 10h44. Le 21 décembre est ainsi le jour le plus court de l'année. L'inverse se produit lors du solstice d'été, le 21 juin, lorsque le soleil atteint son point le plus au Nord, ce qui entraîne l'arrivée de l'été.



S'il est synonyme de températures au-dessous de 0°C, bien que plus rares en raison du réchauffement climatique, l'arrivée du solstice d'hiver est plutôt une bonne nouvelle : dès le lendemain, les jours se mettent à nouveau à rallonger jusqu'à l'équinoxe de printemps, attendu le 20 mars 2017.