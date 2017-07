publié le 15/07/2017 à 15:52

Soucis de rigueur, formation insuffisante, nombre de trains annoncés supérieur à ce que le réseau peut supporter... La SNCF a un certain nombre de points à parfaire, d'après un rapport d'experts internationaux mandatés par la société elle-même et qui souligne des "dysfonctionnements" sur le réseau ferroviaire français. Les experts - issus pour certains de la SNCF - ont cherché à comprendre les retards des trains, souvent objets de critiques de la part des usagers. Si des choses sont à améliorer, le rapport publié ce 13 juillet par la SNCF, ne fait toutefois pas état de "situation de crise".



Pour parvenir à des améliorations d'ici à 2022, les experts ont listé plusieurs recommandations. "Il faut regarder la performance du réseau selon les flux de trafics. Se demander ce que ça donne pour le client final", préconise par exemple Isabelle Delobelle, rapporteure générale de la mission et directrice de plusieurs lignes SNCF Transilien.

Sur la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse par exemple, l'exploitation est pilotée par différentes régions au sein de la SNCF, chacune veillant au respect des horaires sur son tronçon, mais par sur l'ensemble du trajet du train, ce qui aboutit à des retards cumulés.

Un nombre de trains trop élevé

Les experts ont également relevé que, sur certaines lignes, le nombre de trains prévus est trop élevé par rapport à ce que le réseau peut supporter. Le gestionnaire d'infrastructures SNCF Réseau vend à SNCF Mobilités, qui fait circuler les trains, des "sillons", ou créneaux de passage des trains. Pour Yves Ramette, ancien responsable de la SNCF en Île-de-France, SNCF Réseau "doit se mettre en situation de réaliser les sillons qu'il a vendus".



Le comité a ainsi noté la "situation difficile" dans laquelle se trouve le réseau ferroviaire français du fait de l'"accroissement de la demande", selon l'expert indépendant Alain Thauvette. Les premières recommandations pourraient être mises en oeuvre au premier semestre 2018. Le comité composé d'experts avait été mandaté en février par les présidents de la SNCF Guillaume Pepy, et de SNCF Réseau, Patrick Jeantet. Il sera présenté d'ici la fin du mois aux deux conseils d'administration et au conseil de surveillance de la SNCF.