La SNCF n'augmentera plus ses prix chaque année, promet Guillaume Pepy sur RTL

publié le 29/06/2017 à 07:53

Face à la concurrence de l'avion, la SNCF cherche à ne plus augmenter ses prix de façon systématique. Auparavant, les tarifs subissaient une hausse générale au 1er janvier. Ce temps est révolu, selon Guillaume Pepy, PDG de la compagnie. "On n'a qu'une seule stratégie, c'est de baisser nos coûts pour pouvoir baisser les prix. Les prix n'augmentent plus depuis deux ou trois ans. On parlait d'habitude, jusqu'à il y a deux ou trois ans, de l'augmentation annuelle des prix. Mais ça fait trois ans que cela a disparu et que cela ne reviendra pas. Il n'y aura plus d'augmentation des prix".



Cependant, la fin de cette politique d'augmentation systématique des prix n'empêche pas la SNCF de relever ses prix sur les trajets des nouvelles lignes à grande vitesse (LGV). Les deux nouvelles, qui rapprochent Paris et la côte Atlantique, en sont l'exemple même. Il faudra ainsi payer un peu plus pour gagner du temps avec le TGV qui, à compter du 1er juillet, rallie Paris et Rennes en 1h25 au lieu de 2h04 et celui qui joint Paris et Bordeaux en 2h04 au lieu de 3h14. "Sur Bordeaux et la Bretagne, on a fait le choix d'essayer de gagner beaucoup de nouveaux clients pour justement limiter l'augmentation des prix. On fait le choix du volume, plutôt que des prix. Les prix augmentent de 6 euros en moyenne sur la Bretagne et de 10 euros en moyenne sur le grand Sud-Ouest".

