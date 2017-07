publié le 02/07/2017 à 22:16

La nouvelle ligne à haute vitesse Paris-Bordeaux avait été inaugurée sans accrocs la veille par les ministres Élisabeth Borne (Transports) et Nicolas Hulot (Transition Écologique). Mais le premier trajet ouvert au grand public ce dimanche 2 juillet a tourné au fiasco. Le TGV Océane, parti de la capitale à 8h59, a mis près de 9h pour arriver à bon port, donnant lieu à un retard de cinq heures.



La nouvelle ligne Océane n’est pas responsable de cette avarie, puisque c’est un train Intercités reliant Bordeaux à Nice qui a fortement perturbé le trafic dans la région en tombant en panne à Pommevic (Tarn-et-Garonne), près d’Agen. Le bras articulé situé sur le toit du train pour capter le courant et le transmettre à la locomotive, ne fonctionnait plus, rapporte France Bleu Gironde.

Les techniciens de la SNCF ont également dû procéder à des vérifications sur toutes les caténaires entre Bordeaux et Pommevic avant que le trafic ne revienne peu à peu à la normale à partir de 16h30.