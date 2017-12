"Love Baguette" : l'opération des boulangers pour lutter contre le sida

avec Agnès Bonfillon et Arnaud Tousch

C'est un acte quotidien qui peut maintenant être solidaire. Depuis ce mercredi 11 octobre, votre boulanger vous propose peut-être une "Love Baguette". C'est une opération de collecte nationale pour l'association AIDES. La baguette traditionnelle a désormais la forme du logo de l'association qui lutte contre le sida, une sorte de ruban rouge. On estime que 320 baguettes sont vendues chaque seconde en France. Voilà pourquoi l'association a eu l'idée de faire cette opération.



Le but : acheter du pain pour financer la lutte contre le sida. La baguette est vendue 2 euros, 1 euro par baguette est reversé à l'association AIDES pour participer aux actions de prévention et dépistage. 1.000 boulangeries participent à l'opération en France. Pour les trouver il suffit d'aller sur le site wwww.lovebaguette.com.

L'opération dure jusqu'au 18 octobre. L'objectif de cette première édition est ambitieux : vendre 200.000 baguettes à travers la France, notamment pour acheter des kits de dépistage rapide du VIH.