Six conseillers de Trump sur le Sida démissionnent à cause de son "désintérêt"

publié le 19/06/2017 à 23:04

Voilà encore un sujet dont le nouveau locataire de la Maison-Blanche a choisi de ne pas s'embarrasser. Déjà ouvertement climato-sceptique et peu enclin à faire respecter les droits des minorités, Donald Trump aurait affiché un "désintérêt" manifeste pour la lutte contre le sida. Au point que six membres d'un comité officiellement chargé de conseiller le président américain sur le sujet ont annoncé, dimanche 18 juin, leur démission.



Dans une lettre publiée par le magazine américain Newsweek, Scott Schoettes, Lucy Bradley-Springer, Gina Brown, Ulysses Burley, Michelle Ogle et Grissel Granados affirment que le gouvernement du président américain "n'a pas de stratégie de lutte contre l'épidémie actuelle de VIH/sida".

Selon eux, l'exécutif ne recherche "aucune information" utile sur le sujet auprès des experts du comité consultatif, dont le nom en anglais est Presidential Advisory Council on HIV/AIDS (PACHA) et qui peut compter jusqu'à 25 membres. Les six experts estiment ainsi que "de façon plus préoccupante", le gouvernement "défend des lois qui vont nuire aux personnes atteintes du VIH et vont interrompre ou revenir en arrière sur des progrès importants réalisés dans la lutte contre la maladie".



Et d'ajouter : "Nous ne pouvons pas ignorer les nombreux signaux envoyés par le gouvernement Trump montrant qu'il ne prend pas au sérieux l'épidémie actuelle et les besoins des personnes atteintes du VIH".