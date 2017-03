publié le 18/03/2017 à 12:05

Réseau social préféré des 15/25 ans, Snapchat a fait une entrée en bourse remarquée le 2 mars à Wall Street. Lancée en 2011, cette application de partage de photos et vidéos éphémères a imposé ses codes dans la communication des jeunes. Son succès repose sur sa spontanéité et les nombreux filtres qu'elle met à disposition de ses utilisateurs pour leur permettre d'égayer leurs publications.



Désireux de rajeunir son audience, Facebook a tenté de racheter Snapchat en 2014, sans succès. Depuis, la société de Mark Zuckerberg n'a de cesse de cloner les "stories", la fonction phare de Snapchat, dans toutes les applications de sa galaxie (Instagram, WhatsApp et Messenger).

L'interface de Snapchat est difficile d'accès pour les non initiés. Même si elle a évolué au fil du temps pour devenir plus abordable, son ergonomie ne ressemble pas à celle d'aucun autre réseau social, à l'exception de la fonctionnalité "stories", dont vous connaissez peut-être le fonctionnement si vous êtes un adepte d'Instagram. RTL Futur vous donne les clés pour que Snapchat n'ait plus aucun secret pour vous.