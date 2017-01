Les grandes interventions du RAID

REPLAY - Avec Jean-Michel Fauvergue, chef du RAID depuis mai 2013, retour sur les grandes interventions de cette unité d'élite.

par Jacques Pradel publié le 31/01/2017 à 13:00

L'édito de Jacques Pradel



RAID : quatre lettres qui veulent dire : Recherche – Assistance – Intervention – Dissuasion. Une devise : « Servir sans faillir ». Le RAID, c’est 150 hommes de terrains surentraînés à faire face à tout type de situation. C’est aussi 10 antennes régionales réparties sur le tout le territoire.



Quand on dit « RAID » on pense tout de suite aux prises d’otages, aux forcenés, aux terroristes.Ces opérations font souvent la Une de l’actualité.



Tout le monde se souvient de l’arrestation des membres d’Action directe, de la prise d’otage de la maternelle de Neuilly, de l’assaut contre Mohamed Merah à Toulouse ou, plus près de nous, des journées terribles de janvier et de novembre 2015, avec la prise d’otages à l’hyper Casher de la porte de Vincennes, l’odyssée sanglante des frères Coulibaly, la tuerie du Bataclan.



Nous reviendrons avec mes invités sur les coulisses de cette unité d'élite de la Police Nationale.



Nos invités

Robert Broussard, ancien commissaire, ancien préfet et fondateur du RAID, Jean-Michel Fauvergue, chef de l’unité de recherche, d’assistance, d’intervention et de dissuasion (RAID) depuis mai 2013, Hayatte, médecin urgentiste au RAID depuis septembre 2016.



