publié le 06/04/2017 à 01:48

Les faits s'étaient déroulés dans la nuit du 18 au 19 mars 2016 à Villeparisis (Seine-et-Marne). Les policiers avaient interpellé deux hommes, Abdelkader T. et Sekou T., alors qu'ils étaient en train de charger une quantité importante de résine de cannabis dans un véhicule de marque Mercedes, comme le rapporte Le Parisien.



La saisie avait été finalement de 113 kilos, d'une valeur à la revente estimée à environ 800.000 euros. Un troisième homme, Gérard L., avait été arrêté quelques jours après. Il était accusé d'être le propriétaire de la drogue saisie.

Mercredi 5 avril, le tribunal correctionnel de Meaux (Seine-et-Marne) a condamné les trois hommes à des peines de prison. Abdelkader T. et Sekou T. purgeront respectivement quatre ans et trente mois de prison ferme pour détention et transport de stupéfiants, tandis que Gérard L. écope de trois ans ferme pour les mêmes charges, plus celle de menace de mort. Il avait en effet menacé sa demi-soeur, qui habitait dans l'appartement dont la drogue provenait, l'accusant de lui avoir volé son stock de cannabis.