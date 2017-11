et Virginie Garin

publié le 01/11/2017 à 12:30

Changement de tarif. À partir du 1er novembre, les consultations dites "complexes" passent à 46 ou 60 euros, au lieu des 25 euros de la consultation de base chez le généraliste et des 30 euros chez un spécialiste. Ce sont une trentaine de cas qui sont concernés.



Parmi les consultations complexes à 46 euros, figurent notamment celles à "forts enjeux de santé publique" comme la première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement transmissibles des jeunes filles âgées de 15 à 18 ans chez un généraliste, gynécologue ou pédiatre. Dans un cabinet de sage-femme, cette consultation reste fixée à 23 euros.



La plupart des patients pas impactés

Quant aux autres consultations à 60 euros, il s'agit notamment de l'information sur la mise en place d'un traitement pour un patient nouvellement atteint de cancer, d'une pathologie neurologique grave (maladie d'Alzheimer, Parkinson...) ou encore d'une infection par le VIH.

Selon la caisse d'assurance maladie, deux-tiers de ces hausses vont concerner des personnes en affection longue durée ou des consultations de prévention toutes remboursées à 100%. Donc, ça ne va rien changer pour le patient. Mais une partie de ces nouveaux tarifs seront remboursés à 70% seulement par la Sécurité sociale. Le reste, ce sera pour la mutuelle, s'il le patient en a une. Mais ce dernier devra-t-il avancer l'argent ? Cela dépendra du bon vouloir du médecin, s'il accepte ou non le tiers payant qui devait être obligatoire en décembre, mais qui ne l'est plus.

Trouvez-vous normal d'augmenter les tarifs des consultations complexes ? Oui

Non

Ne se prononce pas