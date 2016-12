Hôpitaux : bientôt des blouses qui cachent l’intimité des patients

INVITÉE RTL - Un nouveau modèle de blouse dissimulant mieux le postérieur des patients est expérimenté depuis 2012 à Nîmes.

> Hôpitaux : bientôt des blouses plus respectueuses de l'intimité des patients Crédit Média : Stéphane Carpentier Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La gêne systématique des patients s'échinant à cacher leur postérieur sous une impudique blouse hospitalière devrait bientôt prendre fin. Depuis 2012, un nouveau modèle de blouse est expérimenté au Centre hospitalier universitaire de Nîmes (Gard). Si la fermeture de cette nouvelle blouse est toujours située dans le dos des patients, "l’intimité des patients est garantie par une fermeture arrière avec des pressions décalées", explique Sophie Schonenz, cadre supérieur de Santé à la Direction Coordination Générale des soins du CHU de Nîmes.



Face à la gêne généralisée des patients lors des déplacements entre leur lit et le bloc opératoire, le CHU de Nîmes a choisi d'expérimenter cette nouvelle blouse. Une zone de superposition des tissus autour de la fermeture procure également une certaine liberté de mouvement aux patients sans crainte de se voir découvert. "On respecte l’intimité du patient et sa dignité", se félicite Sophie Schonenz. Après cet essai concluant, les 39 hôpitaux de Paris devraient bientôt l’adopter.