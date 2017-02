Installé à Lyon, Sébastien Bouillet est tombé très tôt dans le chaudron de la pâtisserie. Il clame son amour du chocolat.

par Armelle Levy , Loïc Farge publié le 13/02/2017 à 12:31

Sébastien Bouillet a passé son enfance à jouer dans la chocolaterie de ses parents, créée en 1977, dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Son CAP en poche, il est parti se former chez les Meilleurs Ouvriers de France, à Aix-en-Provence, Paris et Val d'Isère. "J'ai appris l'excellence, mais aussi différentes façons de faire par pâtissier et par maison. J'ai mis cela dans un mixer pour en ressortir mon propre style et ma propre pâtisserie", explique-t-il.



Quand il a repris en 2000 l'entreprise familiale, ils étaient sept salariés. Aujourd'hui, ils sont une soixantaine dans huit boutiques de la région. "La petite histoire veut que mon père m'ait dit : 'Tu peux changer deux-trois choses'. Quand il est revenu de vacances, j'avais en réalité changé 70% de la fabrication (...) Heureusement cela a bien marché dès le départ, du coup il ne m'en a pas tenu rigueur", se remémore-t-il.

Crédit : Nicolas Villion Sébastien Bouillet, pâtissier-chocolatier basé à Lyon

Crème d'ange, MacaLyon : ses spécialités sont nombreuses et délicieuses. Sébastien Bouillet est présent depuis dix ans au Japon, avec cinq points de vente. Il s'est associé là-bas, où il fait un carton notamment à la Saint-Valentin avec ses rouges à lèvres en chocolat. De quoi nous mettre l'eau à la bouche.



"Au Japon, il y a une grosse période chocolat qui coïncide avec la Saint-Valentin. Le 14 février, ce sont d'abord les femmes qui offrent aux hommes, et pas seulement à leur amoureux", raconte-t-il. De retour en France, avec toujours plein d'idées, Sébastien Bouillet a ouvert aussi une gâteau-école, dédiée aux séminaires d'entreprises.