Julien Fizet, créateur de sanitaires, recherche un webmaster

Tout le destinait à travailler dans le domaine de l'automobile. Julien Fizet s'est finalement lancé dans l'artisanat il y a neuf ans.

> La France et ses artisans du 16 janvier 2017 Crédit Image : WiCi Concept Crédit Média : Armelle Levy Télécharger

par Armelle Levy , Loïc Farge publié le 16/01/2017 à 12:13

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Depuis son enfance, Julien Fizet rêvait de travailler dans l'automobile. Mais une fois en poste, il se heurte à l’hyper-spécialisation du métier. Lui, ce qu'il veut c'est concevoir, fabriquer et réaliser un produit de A à Z. En 2008, il crée donc son entreprise dans un secteur, où il peut encore innover : les sanitaires. Il imagine alors des WC lave-mains. "Il s'agit d'un dispositif qui permet de bénéficier sur un même ensemble de toilettes conventionnelles et d'un système de lave-mains, le tout dans un petit espace. C'est destiné à des particuliers qui souhaitent apporter de l'hygiène dans leurs toilettes et économiser de l'eau", explique-t-il.



Le litre d'eau utilisé pour se laver les mains est récupéré pour alimenter la chasse d'eau. Cette idée lui est venue du Japon, où les WC "ressemblent un peu à des vaisseaux spatiaux". En 2010, Julien Fizet lance un gamme de ce type de produits adaptée aux normes européennes en termes d'installation de plomberie, d'ergonomie et de design.

Crédit : WiCi Concept Un WC lave-mains développé par Julien Fizet

Sa vitrine, c'est son site Internet. Il propose des systèmes à installer soi-même en vingt minutes (à partir de 200 euros) jusqu'à des modèles de luxe personnalisables assemblées à la main dans l'atelier (à plus de 2.000 euros).



Son entreprise s'est tellement bien développée que Julien veut embaucher. Ils sont sept aujourd'hui, et il recrute. Il recherche un webmaster et un poste de fabrication-préparation de commandes. Vous pouvez envoyer votre CV sur le site wici-concept.com.