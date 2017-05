publié le 24/05/2017 à 09:59

La longue cavale de celui que la presse surnomme "le tireur des Yvelines" a pris fin. Soupçonné d'avoir fait un mort et deux blessés à la Kalachnikov début mai, l'individu a été interpellé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) mercredi 24 mai, ont annoncé des sources policières et judiciaires. Une arrestation mettant un terme à la traque entamée le 6 mai de cet habitant de Trappes bien connu des services de police, avec quatorze condamnations à son actif, notamment pour violences contre des proches ou des forces de l'ordre.



Qualifié de "dangereux" par une source proche de l'enquête, l'homme de 33 ans était sorti de prison un an avant l'assassinat présumé du frère de son ex-compagne, le 6 mai au soir sur le parking d'un Burger King. Les enquêteurs avaient rapidement privilégié la piste d'un règlement de comptes d'ordre privé.

Dès le lendemain, peu après minuit, à quelques kilomètres de là, c'était au tour d'une connaissance du suspect d'essuyer des tirs dans les jambes dans un square de Trappes. La nuit suivante, toujours dans cette commune de la banlieue sud-ouest de Paris, un jeune homme de 21 ans était la cible de tirs similaires, également dans les jambes.

Des motivations "floues"

Les témoins et les deux victimes, connues toutes deux pour trafic de stupéfiants, avaient identifié le même homme comme étant l'agresseur. Si la piste de règlements de compte reste plausible dans les trois cas, les motivations du tireur présumé sont "floues", avait expliqué la source proche de l'enquête. Des connaissances du suspect, dont le nom et le portrait étaient rapidement parus dans plusieurs médias sans l'aval des autorités, avaient été mises sous protection policière par mesure de précaution.



Trois informations judiciaires distinctes, pour assassinat et tentatives d'assassinat, avaient été ouvertes, puis jointes mercredi 17 mai, le parquet indiquant avoir "suffisamment d'éléments laissant présumer qu'il s'agit du même auteur". Les résultats de l'expertise balistique avaient en effet révélé qu'une seule et même arme, une Kalachnikov, avait été utilisée dans les trois cas.