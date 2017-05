Beauvais : un commerçant construit un mur anti-dealers

publié le 19/05/2017 à 21:43

Le passage du quartier Argentine, à Beauvais (Oise), est depuis un certain temps un refuge pour de nombreux dealers qui y font du trafic à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. La mairie de Beauvais souhaite bloquer ce passage, situé entre un café et un kebab, pour éviter ces désagréments aux riverains, mais sans avoir pu jusqu'ici obtenir les accords juridiques nécessaires.



Le patron du kebab en question a donc décidé de prendre les devants, comme le rapporte Le Parisien, en érigeant lui-même un mur à l'entrée du passage. Une initiative qui n'a pas ravi le gérant du café, dont l'issue de secours donne directement sur ce passage et qui risquerait par conséquent de se retrouver en infraction en cas d'incident. Celui-ci a d'ailleurs annoncé qu'il allait déposer une plainte, appelant les policiers pour qu'ils viennent constater la situation.

La mairie, favorable à ce mur, compte bien profiter de cette initiative sauvage pour faire avancer le dossier. Interrogé par Le Parisien, le premier adjoint à la maire, Franck Pia (UDI) a fait part de sa volonté de passer à l'action : "Dans l'état actuel, il n'est pas aux normes. Mais à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Il en va ici d'une question de sécurité. On ne va pas faire détruire un mur que l'on veut construire. La situation sera régularisée rapidement".