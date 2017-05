publié le 15/05/2017 à 15:17

Il était à peu près 21 heures dimanche 14 mai lorsque le gérant d'un kebab situé à Clayes-sous-Bois, dans les Yvelines, se retrouve nez-à-nez avec adolescent de 14 ans. Aussitôt, le jeune homme armé d'un pistolet braque le patron de l'établissement, lui ordonnant de lui remettre l'argent se trouvant dans la caisse, rapporte Le Parisien.



Faisant mine de coopérer, la victime lui tend alors les 400 euros que contenait la caisse, mais réussit dans le même temps à le désarmer. "Il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un pistolet à billes", raconte une source proche de l'enquête au quotidien francilien. Le jeune braqueur prend alors la fuite et tente de retrouver un petit groupe d'amis, qui n'hésite pas à lancer des pierres sur quatre témoins de l'agression en pleine course-poursuite avec l'adolescent.

Ce dernier est finalement stoppé et ramené dans le restaurant, en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Interpellé et placé en garde à vue au commissariat de Plaisir, dans les Yvelines, le jeune malfaiteur a rapidement expliqué les raisons de son geste et a avancé une étonnante justification : il souhaitait relever un défi lancé par ses amis. L'arme utilisée a quant à elle été récupérée par les policiers, l'enquête ne faisant que commencer.