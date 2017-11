publié le 02/11/2017 à 16:29

C'est un hasard de calendrier assez étonnant. Alors que la 10e journée mondiale pour le droit à mourir dans la dignité se tient ce jeudi 2 novembre, Jean Mercier est de retour devant les tribunaux.



En novembre 2011, cet octogénaire avait aidé son épouse, Josianne, à mourir à l'âge de 83 ans. Après plus de 50 ans de mariage, il ne supportait plus de voir sa femme souffrir et avait accédé à sa demande. Il avait alors décapsulé, un par un, de nombreux somnifères avant d'apporter un verre d'eau à son épouse pour qu'elle "s'endorme" définitivement.

Condamné à un an de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger à Saint-Étienne, avant d'être relaxé en appel à Lyon, Jean Mercier doit dorénavant faire face à la plus haute instance judiciaire française.



Je crois que je m'en serais voulu toute ma vie si je ne l'avais pas fait Jean Mercier





En 2014, avant le premier jugement à Saint-Étienne, ce dernier assurait n'avoir aucun regret. "Elle avait fait deux ou trois tentatives de suicide, elle n'était pas bien et elle m'a demandé de lui apporter ses médicaments. Je crois que je m'en serais voulu toute ma vie si je ne l'avais pas fait", expliquait-il au micro de RTL.



Malgré tout, la condamnation à un an de prison avec sursis tombe en octobre 2015. Un verdict incompréhensible pour l'homme âgé de 87 ans à l'époque. "C'est tout l'un ou tout l'autre. Soit je suis coupable et je ne mérite pas le sursis, soit je ne suis pas coupable et c'est la relaxe", lançait-il au micro de RTL assurant que la seule chose qui l'importait réellement était que la loi "aille dans le bon sens".

Pouvoir mourir quand on en a envie, c'est une liberté qui devrait être incontournable Jean Mercier





Six ans après les faits, l'affaire n'est toujours réglée. Interrogé par France Bleu, Jean Mercier a ainsi confié que cela lui semblait "irréel". "Disons que ça commence à me passer par dessus la tête. Je sens que je suis plus près de mourir qu’autre chose. Maintenant j’en arrive à ma fin de vie moi aussi, et j’aimerais bien que tout ça soit terminé, c’est sûr".



Atteint par un cancer et la maladie de Parkinson, il ne fera pas le déplacement à Paris pour entendre le verdict. Surtout qu'il n'attend "rien du tout" de la Cour de cassation. "Maintenant, il n'y a qu’une chose qui compte : que les gens prennent conscience que c’est la moindre des choses de pouvoir mourir quand on en a envie. Je pense que c’est une liberté individuelle qui devrait être incontournable".