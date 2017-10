publié le 18/10/2017 à 07:43

La romancière Anne Bert souffrait de la maladie de Charcot et s'était rendue en Belgique au début du mois d'octobre pour y recevoir une injection létale. Sa fille, Roxane Guichard, se confie au micro de RTL : "Elle était parfaitement décidée à partir". La jeune femme raconte pour la première fois ses derniers instants.



"C'était dur mais ce n'était pas lourd. On était plein de chagrin de la voir partir, mais elle n'avait pas peur de toutes façons", raconte-t-elle au micro de Marc-Olivier Fogiel. Son témoignage s'inscrit dans le combat de la romancière pour une législation de l'euthanasie en France, un sujet qui divise encore aujourd'hui.

"Au moment où elle est partie, il y avait juste mon père et moi et quatre personnes du corps médical comme l'exige la loi belge," raconte Roxane Guichard. "Elle avait une telle force et une telle sérénité... Je pense que ça nous a énormément aidé, elle nous a guidé quelque part", rapporte-t-elle.



Une loi française existe depuis 2016. La loi Claeys-Leonetti autorise la sédation profonde et continue d'une personne jusqu'au décès, par une administration de substances anti-douleur. Cependant elle s'applique uniquement aux malades déjà en phase terminale et n'autorise pas l'euthanasie active, c'est-à dire l'administration d'un produit provoquant directement la mort.