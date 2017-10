publié le 18/10/2017 à 20:37

Il y a quinze jours, Anne Bert a fait le choix de mourir en Belgique. Sa fille Roxane, qui était à ses côtés, se confie pour la première fois. "C'était dur, mais c'était pas lourd. C'était léger et triste, on était plein de chagrin de la voir partir, mais elle, n'avait pas peur". Anne Bert était devenue le visage de l'euthanasie. Elle est décédée le 2 octobre dernier, après des années de combat contre la maladie de Charcot.



"Je prends le pas sur la mort qui m'est promise, et c'est moi qui vais la programmer parce que je ne veux pas me retrouver en situation d'emmurement", avait-elle confié au micro de RTL avant son départ pour la Belgique.

Son combat, celui de pouvoir choisir sa mort, c'est désormais Roxane, sa fille, qui le porte. "Je pense que son combat m'oblige, voire nous oblige tous et je n'ai pas envie qu'il meure avec elle", confie la jeune femme.



Et pour la première fois, cette dernière raconte les derniers instants de sa mère, en Belgique. "Maman avait tout organisé, elle avait choisi la salle, elle voulait que ça célèbre la vie et qu'on évoque son combat. Ça a été une cérémonie belle et drôle. Elle avait laissé une note vocale, on lui a laissé le dernier mot", se souvient Roxane. Et d'ajouter : "Elle est partie comme elle le souhaitait".



En souvenir des derniers moments de sa mère, la jeune femme se souviendra de "sa confiance totale, sa sérénité et son sourire". S'il n'est évidemment pas simple de voir quelqu'un mourir sous ses yeux, et surtout sa mère, Roxane, effrayée, nuance : "Elle ne doutait tellement pas qu'on ne pouvait pas avoir peur".

En France, l'euthanasie est interdite. Aller mourir en Belgique n'est pas anodin, et loin d'être évident pour tout le monde. En cause : le budget que représente cet ultime voyage, et la difficulté de trouver un médecin volontaire et disponible, même chez nos voisins Belges. "Non, en Belgique, c'est pas un tourisme de l'euthanasie", explique Roxane, qui ajoute qu'elle "se battra pour que ça bouge" en France.



Deux semaines après la mort de sa mère, la jeune femme reprend son flambeau et compte bien mener le combat pour l'euthanasie. Anne Bert avait écrit un livre avant de mourir, Le tout dernier été, paru le 4 octobre dernier. "J'aimerais que les gens se donnent la peine de lire son livre, qui n'est pas triste (...), mais qui permet de se poser la question de la mort ou de celle de son entourage".



Si la volonté de sa mère de mourir était indiscutable, la peine n'en est pas moins présente. "Je redoute tout sans elle", conclut Roxane.