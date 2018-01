et Loïc Farge

La France va-t-elle se doter de péages urbains, comme à Milan ou Londres ? Le projet semble en tout cas bien engagé, quand on lit les propos de la ministre des Transports, Elizabeth Borne, dans le journal Les Échos (daté mercredi 17 janvier).



Il ne s'agirait pas forcément un péage payant (comme cela existe sur les autoroutes), mais des incitations financières, par exemple, pour les automobilistes qui font du covoiturage ou ceux qui roulent en dehors des heures de pointe.

Les associations de conducteurs seront évidemment les premières a réagir. L'outil péage est une obsession et un traumatisme français, comme en témoigne le scandale de l'écotaxe et des portiques qui ne furent jamais utilisés.

Le péage urbain, une solution contre les embouteillages et la pollution ? "Cela dépend de la façon dont c'est mis en place", répond sur RTL Gérard Feldzer, consultant transport, qui rappelle que c'est "autorisé à titre expérimental" depuis le Grenelle de l'Environnement de 2007.



"On peut être favorable à ce dispositif s'il y a des mises en place accompagnées et favorablement discriminantes", poursuit-il.