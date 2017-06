publié le 07/06/2017 à 19:41

Cela fait maintenant un mois que le photojournaliste Mathias Depardon est retenu en Turquie par les autorités du pays. Danièle Van de Lanotte, la mère du photographe va pouvoir lui rendre visite pour la première fois depuis le début de sa captivité, jeudi 8 juin. Le journaliste est retenu par les autorités turques depuis un mois. Ce Français de 36 ans a été arrêté au motif que sa carte de presse n'était plus valable. Des photos anciennes postées sur son compte Instagram, montrant des combattants kurdes posaient également problème. Lors de son arrestation, il était en reportage pour le magazine National Geographic.



Danièle Van de Lanotte a créé un comité de soutien pour son fils, "Free Mathias", le 29 mai dernier. Quatre jours après que le président français Emmanuel Macron ait demandé à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan d'examiner le cas du Français. "On me dit chaque semaine que l'on est proche de la libération", se désole la mère du journaliste au micro de RTL. Il vivait en Turquie depuis 5 ans et avait prévu de rentrer s'installer en France au mois d'août 2017. "C'était devenu trop dangereux", explique Danièle Van de Lanotte.

Depuis le début de la détention de Mathias Depardon, sa mère n'a pu l'avoir que deux fois au téléphone, par le biais du consul et de l'avocate de son fils. "Il est enfermé dans une cellule avec des barreaux, dont il ne peut sortir que dix minutes par jour", rajoute Danièle Van de Lanotte. "J'y vais surtout pour le regonfler, lui donner du courage et lui dire que tant de personnes sont derrière lui pour le soutenir et le faire sortir au plus vite", confie-t-elle.