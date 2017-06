Mathias Depardon : le photojournaliste français va être expulsé de Turquie

et AFP

publié le 09/06/2017 à 14:51

Mathias Depardon va pouvoir rentrer en France. Le photojournaliste, qui était retenu en détention à Gaziantep par les autorités turques depuis plus d'un mois, va être expulsé de Turquie. Ce Français de 36 ans a été arrêté au motif que sa carte de presse n'était plus valable. Des anciennes photos de combattants kurdes postées sur son compte Instagram aurait également posé problème. Il aurait alors été soupçonné de "propagande terroriste". Lors de son arrestation dans le sud-est du pays, il était en reportage pour le magazine National Geographic.





"La procédure d'expulsion de Mathias Depardon est en cours. Il est dans un avion de Gaziantep vers Istanbul, et devrait être rentré à Paris ce soir", a déclaré Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières (RSF) à la Turquie. Le photojournaliste français avait reçu une visite de sa mère, Danièle Van de Lanotte, pour la première fois jeudi 8 juin. Cette dernière avait créé un comité de soutien, "Free Mathias". Sur Twitter, Emmanuel Macron a confirmé l'information de Christophe Deloire. "Je suis très heureux de vous annoncer le retour en France dès ce soir de notre compatriote photojournaliste Mathias Depardon", a-t-il écrit sur le réseau social.

Dans un communiqué consulté par RTL.fr, Reporters sans frontières se félicite de cette nouvelle. "Nous sommes profondément soulagés pour Mathias Depardon et ses proches. Sa détention était absolument injustifiée, c'est un mois de perdu sans raison dans la vie d'un homme, sans parler de l'angoisse et de l'incertitude qu'il a subies", écrit Christophe Deloire.



En juin, Emmanuel Macron avait demandé à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, d'examiner la situation du Français. Mathias Depardon était installé en Turquie depuis cinq ans, et envisageait de rentrer s'installer en France au mois d'août car selon lui, la situation était devenue trop dangereuse. Évoquant le risque d'expulsion de son fils du territoire turc, la mère de Mathias Depardon avait regretté qu'il quitte "comme un malpropre" la Turquie, "un pays qu'il adore".

Alerte RSF : Mathias Depardon est à bord d'un avion de Gaziantep à Istanbul, il devrait être de retour à Paris ce soir — Christophe Deloire (@chrisdeloire) 9 juin 2017