et AFP

publié le 03/08/2017 à 03:19

Soupçonné d'activités "terroristes" en lien avec des combattants kurdes de Syrie. C'est pour ce motif qu'un journaliste indépendant français a été placé en détention mardi 1er août par les autorités turques, ont indiqué ce mercredi des sources judiciaires à l'AFP. Sur Twitter, Loup Bureau dit collaborer avec les chaînes françaises TV5 Monde ou Arte, et s'y présente comme un étudiant en journalisme. Il avait été interpellé la semaine dernière au poste-frontière de Habur entre l'Irak et la Turquie.



Après avoir passé cinq jours en garde à vue, il a été incarcéré dans la ville de Sirnak, dans le sud-est à majorité kurde de la Turquie, à la frontière entre l'Irak et la Syrie, selon les sources judiciaires. Une source sécuritaire citée par l'agence de presse turque pro-gouvernementale Anadolu a affirmé que Loup Bureau avait été arrêté après que des photos le montrant en compagnie de combattants kurdes syriens (appelés YPG), qu'Ankara considère comme une extension des séparatistes kurdes de Turquie (PKK), eurent été trouvées en sa possession.

Les YPG et le PKK sont classés organisations "terroristes" par la Turquie qui les combat militairement. Les États-Unis eux, soutiennent les YPG contre les jihadistes du groupe Etat islamique. Loup Bureau a réalisé il y a trois ans un reportage auprès des YPG dans le nord de la Syrie diffusé par TV5 Monde.

La situation délicate de la Turquie

"Nous suivons avec la plus grande attention la situation de notre compatriote détenu en Turquie et sommes en relation avec sa famille", a indiqué à l'AFP le ministère français des Affaires étrangères. Une affaire qui n'est pas sans rappeler le cas de Mathias Depardon, un photojournaliste français arrêté dans le sud-est de la Turquie en mai dernier, puis expulsé après un mois de détention et une importante mobilisation.



Les autorités turques le soupçonnaient d'avoir fait de la "propagande terroriste" pour le compte du PKK pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux des photos prises au cours d'un reportage. Sur son compte Facebook, Loup Bureau a lui aussi posté une photo de lui en 2013, "avec des combattants kurdes".



Les organisations de défense de la liberté de la presse dénoncent des atteintes régulières à cette liberté de la part des autorités turques, notamment depuis la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016. La Turquie occupe la 155e place sur 180 au classement 2017 de la liberté de la presse établi par RSF.