publié le 03/06/2017 à 22:31

Emmanuel Macron a demandé samedi 3 juin à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan le retour en France "le plus vite possible" du photojournaliste français Mathias Depardon détenu en Turquie. Au cours d'un entretien téléphonique samedi après-midi entre les deux chefs d'État, ceux-ci "ont convenu qu'il fallait intensifier les échanges et (Emmanuel Macron) a réexprimé sa demande de voir rentrer le plus vite possible M. Depardon" en France, a affirmé l'Élysée.



"Le Président de la République a fait à nouveau part de sa préoccupation à Erdogan concernant la situation du photographe français" détenu depuis le 8 mai en Turquie, a ajouté la présidence de la République. Vendredi, le ministère des Affaires étrangères avait déclaré "travailler activement" à la libération de Mathias Depardon.

Des représentants de l'ambassade de France en Turquie devaient rendre visite ce vendredi 2 juin au photographe, détenu au centre de rétention de Gaziantep. La situation du photographe avait déjà été évoquée lors d'un entretien le 25 mai à Bruxelles entre Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier avait promis d'"examiner rapidement la situation".

Une grève de la faim de 6 jours

Installé en Turquie depuis cinq ans, Mathias Depardon, journaliste indépendant de 36 ans, a été arrêté le 8 mai à Hasankeyf, dans la province de Batman (sud-est), où il réalisait un reportage pour le magazine National Geographic. Il a rapidement été transféré dans un centre d'accueil géré par la Direction des affaires migratoires à Gaziantep (sud-est), où il est retenu depuis, malgré une décision d'expulsion émise le 11 mai.



Il a observé une grève de la faim du 21 au 27 mai pour protester contre sa détention, selon Reporters sans Frontières. Sur Internet, notamment parmi ses confrères français, une mobilisation a été lancée en faveur de la libération du photojournaliste, avec sur Twitter le hashtag #FreeMathias.



Au cours de cet entretien entre les chefs d'État français et turc "ont été évoqués les dossiers syriens et libyens" afin de "poursuivre l'échange lors de la rencontre bilatérale à Bruxelles en marge du sommet de l'OTAN le 25 mai dernier", a aussi précisé l'Élysée. L'appel "a aussi été l'occasion d'évoquer la décision (du président américain) Donald Trump de faire sortir les États-Unis de l'accord de Paris et pour Erdogan de rappeler son engagement dans cet accord", annonce par ailleurs la présidence française.