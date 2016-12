Procès Lagarde : une justice à deux vitesses ?

Une pétition réclame une vrai procès pour l'ancienne ministre de l'Économie.

par Florence Cohen publié le 22/12/2016 à 20:27

Après la décision controversée de la Cour de justice de la République, qui a dispensé de peine Christine Lagarde tout en la jugeant coupable de négligence dans l’affaire Tapie, les réactions sont vives. Manuel Valls a ainsi manifesté son "sentiment d’une justice à double-vitesse", tandis que Jean-Luc Mélenchon a exprimé ses craintes de "voir se développer chez les Français le sentiment d’un deux poids deux mesures". Même Éric Woerth (LR), a fait part de son incompréhension, jugeant la décision de la CJR "assez surprenante".



Ils ne sont visiblement pas les seuls : une pétition, réclamant "un vrai procès pour Christine Lagarde", a en effet été lancée sur le site Change.org, le 19 décembre au soir. Et le texte, mis en ligne par Julien Cristofoli, un enseignant, a recueilli en à peine trois jours plus de 150.000 signatures. Elle demande que l'ancienne ministre soit rejugée. Et elle dénonce une justice à deux vitesses. Les pétitionnaires ont-ils raison ?

