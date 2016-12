Berlin : peut-on aller plus loin en matière de sécurité dans les lieux publics ?

INVITÉS RTL - L'attaque sur le marché de Noël de Berlin en Allemagne suscite les interrogations concernant la sécurité dans les lieux publics en France

par Florence Cohen publié le 20/12/2016 à 21:51

Berlin frappé en plein cœur. Ce lundi 19 décembre, un camion immatriculé en Pologne a foncé intentionnellement sur la foule de l'un des marchés de Noël le plus fréquentés de Berlin faisant au moins 12 morts et 48 blessés. Le constat revient de mieux protéger son pays. Peut-on aller plus loin en matière de sécurité dans les lieux publics?



Jean-Christophe Buisson estime "qu'il y a un problème de tactique et de stratégie" et qu'il "faut apprendre à vivre avec cette insécurité et avec le terrorisme à l'intérieure du pays" et se pose la question de suivre le modèle Israélien.



À contrario, Clémentine Autain estime "qu'il faut faire attention aux solutions qui peuvent sembler sur le coup de l'émotion, c'est à dire efficace". Quant à Roland Cayrol, il avoue que "la récupération immédiate" le "gêne" alors que les auteurs ne sont pas encore connus.



Vivement critiquée sur sa politique d'ouverture des frontières aux réfugiés et à 10 mois des élections législatives en Allemagne, cela peut-être compliqué pour la chancelière allemande, Angela Merkel. Selon Didier Pourquery "Angela Merkel avait une très forte pression sur les plafonds d'entrée des réfugiés" et qu'elle s'était "même engagée à restreindre sa politique d'ouverture".



On refait le monde avec :

- Jean-Christophe Buisson : directeur adjoint de la rédaction du Figaro magazine

- Clémentine Autain : directrice du trimestriel Regards

- Roland Cayrol : politologue

- Didier Pourquery : journaliste