Les modifications concernant la légitime défense pour les policiers ont été présentées en Conseil des ministres.

par Florence Cohen publié le 21/12/2016 à 21:02

Du changement dans l'utilisation par les policiers de leurs armes à feu. Le projet de loi qui assouplit le régime de la légitime défense pour les policiers a été présenté mercredi 21 décember en Conseil des ministres et bénéficie d'un large soutien avant son passage au Parlement en janvier 2017. Le texte définit un "usage commun" des armes aux deux forces de l'ordre, la police et la gendarmerie, alignant la première sur la seconde. Les gendarmes, militaires, disposent actuellement d'une plus grande marge de manœuvre que les policiers, des civils, en cas de légitime défense.



Cette revendication ancienne des syndicats de police, a été au cœur des manifestations de policiers, hors cadre syndical, après l'attaque au cocktail Molotov de quatre d'entre eux le 8 octobre à Viry-Châtillon (Essonne). Les agents pourront utiliser leur arme après sommations, pour arrêter quelqu'un qui fuit ou un chauffard qui fonce sur eux. Une mesure pour répondre à la colère des policiers qui s'exprime encore, ces jours-ci. Est-ce une évolution souhaitable ou vous craignez des dérives ?



