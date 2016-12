Lancée le 20 décembre, la pétition lancée sur le site Change.org a déjà été signée par plus de 150.000 personnes.

Christine Lagarde lors d'une réunion de l'Eurogroupe à Bruxelles, le 27 juin 2015

par Claire Gaveau publié le 22/12/2016 à 18:35

Lundi 19 décembre, l'ancienne ministre Christine Lagarde a été déclarée coupable de "négligence" pour sa gestion de l'arbitrage Tapie. Malgré ce jugement, la dirigeante du Fonds monétaire international a toutefois été dispensée de peine par la Cour de justice de la République.



Un jugement qui n'est pas du goût de nombreux internautes. Et ces derniers veulent se faire entendre. Sur le site change.org, une pétition a été lancée afin de dénoncer la justice française : "Le 13 mai 2016 dernier une personne sans domicile fixe de 18 ans, qui s'était introduite dans une maison de Figeac pour y voler du riz et des pâtes 'par nécessité', a été condamnée à 2 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Cahors. Ce 19 décembre 2016, Madame Christine Lagarde vient d'être jugée coupable par la Cour de Justice de la République tout en étant dispensée de peine. Quelle honte pour notre 'démocratie' !", écrit le créateur Julien Cristofoli qui a lancé cette action pour obtenir "un vrai procès".



Le succès est immédiat alors que 150.000 personnes ont d'ores et déjà signé cette pétition adressée au président de la République François Hollande, au président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone, au président du Sénat Gérard Larcher, au premier président de la Cour de cassation Bertrand Louvel et à la présidente de la Cour de justice de la République Marine Ract Madoux. Elle vise ainsi à ce que "le droit s'applique à Madame Christine Lagarde comme il s'applique à n'importe lequel des citoyens ordinaires de ce pays".



Julien Cristofoli peut se vanter d'avoir mis en ligne l'une des pétitions les plus virales de ces dernières années. Le site Change.org indique au Figaro que seules 34 pétitions lancées en 2016 ont dépassé les 100.000 signatures. "Ça fait partie des pétitions les plus virales depuis 2012 (...) C'est comparable à la viralité de la pétition contre la Loi Travail", détaille le site Internet.