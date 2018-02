publié le 05/02/2018 à 18:59

Les avocats des parties civiles ont fini de défendre leurs clients. Leurs plaidoiries se sont terminées lundi 5 février avec celle de maître Mouhou, dans le procès de Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah pour recel de malfaiteurs terroristes et Youssef Aït Boulahcen pour non dénonciation de crimes terroristes. Tous ceux qu'il défend, à ses yeux, sont des victimes directes ou indirectes des attentats du 13 novembre 2015.



Pour lui, elles sont directement victimes de l'assaut du 18 novembre qui a permis la neutralisation d'Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh qui se cachaient au troisième étage du 8, rue du Corbillon, en compagnie d'Hasna Aït Boulahcen. Un assaut qu'il qualifie encore d'acte terroriste.

Et dans sa plaidoirie, l'avocat qui défend 52 personnes dans ce dossier, s'en est pris à la mairie de Saint-Denis. Il parle de ses clients - les habitants du 48, rue de la République - comme "des victimes oubliées" à qui on a répondu qu'il "n'y a pas d'infraction pour vous", qui n'ont pas été prises en charge psychologiquement. "Comme il n'y a pas eu de prise en charge, il y a eu une aggravation et une consolidation des traumatismes", poursuit celui qui dit défendre des "citoyens de seconde zone".



"Les victimes du 48 n'ont rien demandé non plus. On n'a pas seulement délogé des terroristes, mais des locataires heureux." Et d'ajouter : "La mairie de Saint-Denis vient volontairement amputer ces familles d'une partie de leur histoire (...) On vient nous dire que la mairie a fait ce qu'il fallait, non !", s'insurge maître Mouhou.



Il rappelle les préjudices subis. Un de ses clients qui a perdu l'audition à 50%, les enfants traumatisés par les cartouches (plus de 1.200 ont été tirées) qui tombaient à côté de leur visage alors qu'ils étaient couchés sous leur lit, la petite de cinq ans, raconte l'avocat, qui "gratte les murs avec ses ongles pour pas que ça recommence" ou encore cette partie civile qui est toujours à l'hôtel, depuis plus de deux ans...

"J'en veux énormément à cette municipalité, poursuit maître Mouhou. Une municipalité qui a stigmatisé" et qui aurait, selon l'avocat, qualifié l'immeuble d'"immeuble des terroristes". C'est surtout Stéphane Peu, l'ancien adjoint au maire de Saint-Denis, désormais député, qui est dans le viseur car il a désigné des personnes comme coupables, dans la presse, alors qu'elles ne sont pas poursuivies dans le dossier.



L'élu a en effet déclaré, dans Le Parisien du 19 novembre 2015 : "Cet appartement appartient à deux frères (...) que nous avions signalés au procureur de la République comme marchands de sommeil". Deux frères dont il donne les prénoms et dont Jawad Bendaoud, selon lui, aurait été l'homme de main. Pourtant, les deux hommes ne connaissent pas le prévenu, qui ne les connait pas non plus, comme il l'a affirmé au tribunal. "Stéphane Peu désigne des cibles, s'indigne maître Mouhou. Stéphane Peu est une honte pour notre République."

Il poursuit : "Qu'il vienne me faire un procès en diffamation, je l'attends ! Moi je l'aurais poursuivi pour accusation calomnieuse", ajoute l'avocat. Il précise qu'à l'époque, il n'était pas l'avocat de ces deux frères, aujourd'hui ses clients. "Ce n'est pas prescrit, je le rassure".



"Je pensais qu'il allait au moins venir, mais il se débine, il n'est même pas là. Mon client, tout ce qu'il voulait, c'était des excuses. Moi je demande de laver l'honneur des victimes du 48 par le droit", insiste encore maître Mouhou.

Avant lui, un de ses confrères, avocat du syndicat de la copropriété de l'immeuble du 48, rue de la République, a fait état d'un rapport de la mairie, datant du 20 novembre 2015 - soit deux jours après l'assaut - et qualifiant l'immeuble de d'insalubre, d'endetté et surtout, de "nid à terroristes", énumérant les preuves qui démontent ces conclusions.



"Les propriétaires, les locataires, ont été traités comme les prévenus ! Comme s'ils avaient accepté de vivre dans un 'nid à terroristes'", a plaidé l'avocat venu appuyer la plaidoirie de son confrère.