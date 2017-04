Printemps solidaire : un demi-million de personnes à Paris pour la solidarité

et AFP

publié le 16/04/2017 à 22:31

FFF, -M-, Naive New Beaters, Patrice, The Avener... Les artistes avaient répondu nombreux à l'appel des organisateurs de l'opération "Printemps solidaire", qui avaient lieu dimanche 16 avril sur l'avenue des Champs-Élysées. À une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, cette manifestation avait pour objectif de promouvoir une certaine idée de la France, "ouverte sur le monde et sur les autres".



Une dizaine de scènes mobiles permettaient aux 500.000 personnes, selon les organisateurs, de profiter des 30 concerts qui ont émaillé l'après-midi. L'affluence attendue était deux fois moins importante, preuve du véritable succès populaire de la manifestation.

Pour faire face à l'afflux de spectateurs, plusieurs stations de métro ont été fermées dimanche aux abords des Champs-Elysées et un important dispositif de sécurité mis en place, avec des rues interdites à la circulation. "Si nous sommes tous là aujourd'hui, c'est pour faire entendre la voix de la solidarité", a déclaré Luc Barruet, porte-parole de "Printemps solidaire" et directeur fondateur de Solidarité-Sida, qui organise chaque année les Solidays.

Un message aux candidats à la présidentielle

"Nous ne voulons plus d'élus qui manquent d'intégrité ou de courage politique, nous ne voulons plus d'élus qui ne tiennent pas leurs engagements ou ceux de la France", a-t-il lancé. Les organisateurs souhaitaient interpeller les candidats "sur leurs responsabilités face aux inégalités et à la détresse humaine".



Un grand "meeting-concert" sur l'esplanade des Invalides sera également organisé le samedi 22 avril, veille du premier tour de l'élection présidentielle. Un autre meeting-concert a été annoncé pour le 17 septembre place de la Concorde.