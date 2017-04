publié le 12/04/2017 à 20:13

Luc Barruet interpelle les candidats à la présidentielle pour plus de solidarité. Porte-parole de Printemps Solidaire, un mouvement qui vise à sensibiliser les politiques sur "les notions de solidarité internationale", l'associatif souhaite mettre en garde ses concitoyens contre la montée des populismes et défendre "une France ouverte sur le monde et sur les autres".



Celui qui est également directeur de l'association Solidarité sida se félicite que tous les candidats, à l'exception de François Fillon, se soient engagés à allouer 0,7% de la richesse nationale brut à l'aide des pays pauvres. Mention spéciale pour Benoît Hamon, qui a "annoncé ces 0,7% d'ici 2022" et que "la trajectoire des ces 0,7% commençaient dès le programme de loi de finance de 2018".

Si cette action solidaire vise l'international, elle est également profitable au niveau national. Selon Luc Barruet, elle pourrait en effet donner un but à de jeunes français en quête de sens. "Je suis par exemple très surpris que les jeunes soient aujourd'hui parmi les principaux donateurs en France", confie-t-il. Cet élan de solidarité se manifestera par plusieurs manifestations dans les jours qui viennent, notamment dimanche 16 avril sur les Champs Élysées à Paris.