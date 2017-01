Primaire de la gauche : qui est le gagnant du débat ?

Le premier débat des sept candidats avant la primaire de la gauche a eu lieu jeudi 12 janvier. Lequel d'entre eux a sorti son épingle du jeu ?

par Florence Cohen publié le 13/01/2017 à 21:46

Le premier débat sur la primaire à gauche a intéressé 3,8 millions de spectateurs, jeudi 12 janvier. Les sept candidats ont débattu pendant environ deux heures. Quels sont les gagnants et les perdants de ce débat ? Sur les réseaux sociaux, les critiques se sont déversées sur les sept débatteurs, tandis que plusieurs internautes affirment que le grand gagnant de ce débat est en réalité Emmanuel Macron. D'autres candidats ont surpris les spectateurs, comme Sylvia Pinel, membre du parti Radical de gauche. Jean-Luc Bennahmias,lui, s'est fait remarqué pour ses multiples interventions au cours de la soirée. Autre question : est-ce que ce débat a permis d'y voir un peu plus clair au niveau des programmes des candidats ?



On refait le monde avec :

- Le directeur-adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson,

- L'écrivain Denis Tillinac,

- Le conseiller en communication Philippe Bailly

- La chef d'entreprise Caroline de Haas,