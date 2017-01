L'entourage d'Emmanuel Macron n'a pas perdu une miette du débat, et n'est pas tendre avec les candidats à la primaire de la gauche.

> Primaire de la gauche : le débat vu par les proches d'Emmanuel Macron Crédit Image : ALAIN JOCARD / AFP Crédit Média : Pauline De Saint-Rémy

Désigné comme "Monsieur X" par Arnaud Montebourg pendant le premier débat des candidats à la primaire de la gauche, Emmanuel Macron serait le grand gagnant de ce débat, si l'on en croit tous les observateurs politiques. Bien installé en troisième position dans la course à la présidentielle selon les sondages, le candidat de "En Marche !" et ses équipes ont suivi avec attention les échanges entre les candidats, pour certains anciens collègues de gouvernement d'Emmanuel Macron. Mais qu'en ont-ils pensé ?



Le constat est sans appel pour les proches d'Emmanuel Macron. Ils qualifient le débat "d’abscons" et les candidats dans leur ensemble sans vision, déconnectés des préoccupations des français. Ils ironisent même : "c'est bien, cela permettra de choisir le premier secrétaire du PS".



L'équipe d'Emmanuel Macron se délecte aussi du chiffre d'audience de la soirée, moins bon que lors du premier débat de la droite. Il n'a rassemblé que 3,8 millions de téléspectateurs, contre 5,6 millions en octobre dernier. Le débat n'a donc pas passionné les foules et c'est tant mieux pour les supporters de l'ancien ministre.



Autre point de satisfaction pour les partisans d'En Marche, le sondage publié en fin de soirée qui désignait Arnaud Montebourg comme le candidat le plus convaincant. Une manière de laisser entendre que Manuel Valls, premier dans les intentions de sondage au premier tour de la primaire, n'a pas marqué les esprits par sa présidentialité ni par sa cohérence. Une aubaine pour les fidèles d'Emmanuel Macron, qui espèrent on le devine, le même scénario pour le prochain débat prévu dimanche 15 janvier.