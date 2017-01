Fallait-il aller rencontrer Bachar al-Assad ?

REPLAY - La visite de trois députés français en Syrie et leur rencontre à Damas avec le président Bachar al-Assad divise l'opinion.

Les réseaux sociaux se montrent partagés après la visite remarquée de trois élus français, Thierry Mariani et Nicolas Dhuicq (Les Républicains) et Jean Lassalle (ex-MoDem). Certains estiment qu'il est honteux de s'associer à un dirigeant sanguinaire tandis que d'autres jugent qu'il faut parler avec tous les acteurs du conflit pour parvenir à le régler.



Pour Nicolas Domenach, il ne faut pas aller rencontrer quelqu'un comme Assad. Il juge cette visite "inadmissible". Pour lui, "ces députés vont contredire la diplomatie de la France. Ces gens devraient être mis au ban de la nation". Joint par téléphone, Thierry Mariani a tenu à justifier ce déplacement, le troisième en un an et demi à Damas pour lui. "Je ne savais pas que l'on était en guerre contre la Syrie", répond-t-il, ajoutant que lors de ce voyage il ne représentait pas la France mais "l'opinion d'un parlementaire".



Annie Lemoine, de son côté, lui demande "comment se sent-on lorsqu'on rencontre un homme qui a le sang de dizaines de milliers de personnes sur les mains". Thierry Mariani lui rétorque qu'il faut distinguer "la posture de l'émotion et la recherche de la paix". "Cela fait 5 ans que les massacres s'ajoutent aux massacres. Le président syrien est un interlocuteur incontournable. Si l'on veut arrêter la guerre, ou on s'indigne, ou on discute avec lui".



On refait le monde avec :



Annie Lemoine

Élisabeth Lévy

Christian Ménanteau

Nicolas Domenach