Le torchon brûle-t-il entre Manuel Valls et François Hollande ?

En coulisses, le chef de l'État n'est pas tendre avec son ancien premier ministre, devenu candidat à la primaire de la gauche.

publié le 10/01/2017

Moi spectateur. François Hollande est sans pitié pour Manuel Valls. Le président de la République ne mâche pas ses mots en coulisses à l'encontre de son ancien Premier ministre et actuel candidat à la primaire de la gauche. “Valls n'a pas de projet. Son projet, c’était de me virer”, glisse-t-il. François Hollande dit avoir également observé "le grand degré de défiance" des militants vis-à-vis de Manuel Valls, mais félicite Benoit Hamon : "Il a la bonne posture !" Alors François Hollande-Manuel Valls : le torchon brûle-t-il ? Handicap ou pas pour ce dernier ? Le chef de l'État peut-il jouer un rôle dans cette primaire ?



On refait le monde avec :

- Gérard Miller, psychanalyste

- Rokhaya Diallo, journaliste, documentariste

- Jean Claude Dassier, vice président de Valeurs Actuelles

- Gaël Brustier, politologue